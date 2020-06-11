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11 июня 18:29
автор: Шарафудинов Виктор

НХЛ и профсоюз хоккеистов согласовали дату открытия тренировочных лагерей

В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды.

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков НХЛ объявили о том, что тренировочные лагеря 24 клубов-участников завершающей стадии сезона-2019/20 будут открыты в пятницу 10 июля.

Официальный сайт НХЛ информирует, что продолжительность работы тренировочных лагерей и дата рестарта сезона будут сообщены позднее.

Напомним, что по четыре лучших клуба из каждой конференции примут участие в круговом турнире, определяя посев в Кубке Стэнли, а команды, занявшие места с 5-го по 12-е будут играть до трех побед в дополнительном раунде плей-офф.

Напомним, что регулярный чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса 12 марта, а итоговое положение было определено по среднему количеству очков, набранных в матчах, сыгранных до вынужденной паузы.

В данный момент хоккеисты НХЛ имеют возможность проводить индивидуальные тренировки.

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