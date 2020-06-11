НХЛ и профсоюз хоккеистов согласовали дату открытия тренировочных лагерей

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков НХЛ объявили о том, что тренировочные лагеря 24 клубов-участников завершающей стадии сезона-2019/20 будут открыты в пятницу 10 июля.

Официальный сайт НХЛ информирует, что продолжительность работы тренировочных лагерей и дата рестарта сезона будут сообщены позднее.

Напомним, что по четыре лучших клуба из каждой конференции примут участие в круговом турнире, определяя посев в Кубке Стэнли, а команды, занявшие места с 5-го по 12-е будут играть до трех побед в дополнительном раунде плей-офф.