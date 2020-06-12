Овечкин, Шестеркин, Задоров и Дадонов провели совместную тренировку (видео)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин начал подготовку к возобновлению сезона.
Накануне, 11 июня нападающий «столичных» принял участие в тренировке, которая прошла в Пемброк-Пайнсе.
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин начал подготовку к возобновлению сезона.
Накануне, 11 июня нападающий «столичных» принял участие в тренировке, которая прошла в Пемброк-Пайнсе.
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Вместе с российским нападающим работали его соотечественники, а именно: голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, защитник «Колорадо» Никита Задоров, нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, а также хоккеист финского клуба «СайПа» Владимир Денисов, бывшие игроки Дарюс Каспарайтис и Петр Счастливый.
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Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновят со стадии плей-офф, в которой примут участие 24 команды.