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12 июня 10:30
автор: Гичунцев Артур

Овечкин, Шестеркин, Задоров и Дадонов провели совместную тренировку (видео)

Занятия прошли во Флориде (США).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин начал подготовку к возобновлению сезона.

Накануне, 11 июня нападающий «столичных» принял участие в тренировке, которая прошла в Пемброк-Пайнсе.

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Публикация от Dmitrij Mecajev (@dima.mecajev)

Вместе с российским нападающим работали его соотечественники, а именно: голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, защитник «Колорадо» Никита Задоров, нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, а также хоккеист финского клуба «СайПа» Владимир Денисов, бывшие игроки Дарюс Каспарайтис и Петр Счастливый.

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Публикация от RMNB (@rmnb_blog)

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновят со стадии плей-офф, в которой примут участие 24 команды.

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