Капитан «Сент-Лиуса» – о паузе в НХЛ: У всех были синяки и шишки. Рады, что смогли отдохнуть

«Сейчас все команды находятся в одинаковых условиях. У всех были травмированные. У нас только Тарасенко пропустил так много. Так что все провели много матчей, у всех были синяки и шишки, все рады, что смогли отдохнуть. Интересно посмотреть, как будут выглядеть команды, когда все здоровы.

Очень интересно, особенно вспоминая, через что нам пришлось пройти в прошлом году. Мы сыграли 106 или 108 матчей, столкнулись с определенными проблемами. Мы впервые завершаем сезон в полном составе. Нам удалось сохранить почти всех хоккеистов после победы, и мы знаем, как должны играть. Мы понимаем, в чем наша сила», – цитирует Пьетранджело пресс-служба НХЛ.