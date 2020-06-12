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12 июня 11:59
автор: Гичунцев Артур

Капитан «Сент-Лиуса» – о паузе в НХЛ: У всех были синяки и шишки. Рады, что смогли отдохнуть

Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело высказался о скором возобновлении НХЛ.

Напомним, сезон в Северной Америке начнут со стадии плей-офф, в которой сыграют 24 команды. Регулярный чемпионат был завершен досрочно по решению руководства.

«Сейчас все команды находятся в одинаковых условиях. У всех были травмированные. У нас только Тарасенко пропустил так много. Так что все провели много матчей, у всех были синяки и шишки, все рады, что смогли отдохнуть. Интересно посмотреть, как будут выглядеть команды, когда все здоровы.

Очень интересно, особенно вспоминая, через что нам пришлось пройти в прошлом году. Мы сыграли 106 или 108 матчей, столкнулись с определенными проблемами. Мы впервые завершаем сезон в полном составе. Нам удалось сохранить почти всех хоккеистов после победы, и мы знаем, как должны играть. Мы понимаем, в чем наша сила», – цитирует Пьетранджело пресс-служба НХЛ.

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Капитан «Сент-Лиуса» – о паузе в НХЛ: У всех были синяки и шишки. Рады, что смогли отдохнуть
Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.
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