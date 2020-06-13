Три финских тренера претендуют на работу в «Барысе»

Финское издание Iltalehti сообщает, что клуб КХЛ «Барыс» рассматривает трех кандидатов на вакантный пост главного тренера.
Возглавить команду из Нур-Султана могут 60-летний Кари Ялонен, 47-летний Вилле Пелтонен и 39-летней Томек Валтонен. Решение будет принято в течение двух ближайших недель.
Ялонен в 2014 году вывел пражский «Лев» в финал Кубка Гагарина, а в сезоне-2011/12 работал в нижегородском «Торпедо». С 2016-го он возглавляет «Берн» и с тех пор дважды привел команду к победе в чемпионат Швейцарии.
Чемпион мира 1995 года и серебряный призер Олимпиады-2006 в Турине Пелтонен в феврале нынешнего года был уволен из другого швейцарского клуба «Лозанны» и теперь ведет судебную тяжбу, надеясь получить компенсацию за разрыв контракта.
Валтонен с 2014 года возглавляет сборную Польши. Напомним, что в феврале поляки победили сборную Казахстана под руководством Андрея Скабелки в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2022 (3:2). Из-за того поражения казахстанская команда, костяк которой составляют игроки «Барыса», не сможет выступить на Играх в Пекине.