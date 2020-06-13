ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 июня 13:19
автор: Шарафудинов Виктор

Три финских тренера претендуют на работу в «Барысе»

Должность главного тренера казахстанского клуба стала вакантной после ухода Андрея Скабелки в «Локомотив».

Финское издание Iltalehti сообщает, что клуб КХЛ «Барыс» рассматривает трех кандидатов на вакантный пост главного тренера.

Возглавить команду из Нур-Султана могут 60-летний Кари Ялонен, 47-летний Вилле Пелтонен и 39-летней Томек Валтонен. Решение будет принято в течение двух ближайших недель.

Ялонен в 2014 году вывел пражский «Лев» в финал Кубка Гагарина, а в сезоне-2011/12 работал в нижегородском «Торпедо». С 2016-го он возглавляет «Берн» и с тех пор дважды привел команду к победе в чемпионат Швейцарии.

Чемпион мира 1995 года и серебряный призер Олимпиады-2006 в Турине Пелтонен в феврале нынешнего года был уволен из другого швейцарского клуба «Лозанны» и теперь ведет судебную тяжбу, надеясь получить компенсацию за разрыв контракта.

Валтонен с 2014 года возглавляет сборную Польши. Напомним, что в феврале поляки победили сборную Казахстана под руководством Андрея Скабелки в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2022 (3:2). Из-за того поражения казахстанская команда, костяк которой составляют игроки «Барыса», не сможет выступить на Играх в Пекине.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Аббревиатура «GTS» возвращается в новых моделях Porsche Cayenne и Cayenne CoupeЕкатерина Александрова. Малоизвестные факты о первой ракетке РоссииКубковый полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге«Дура законченная»: озвучена причина конфликта женщинГуберниев жестко ответил артистам, поддержавшим ЕфремоваГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотой
Три финских тренера претендуют на работу в «Барысе»
Должность главного тренера казахстанского клуба стала вакантной после ухода Андрея Скабелки в «Локомотив».
13.06.2020 13:19
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
Малкин попробовал себя в роли вратаря «Питтсбурга» (видео)
Хоккеисты НХЛ получил возможность возобновить тренировки.
13.06.2020 12:54
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
НХЛ собирается 22 июня назвать города, где будет доигран сезон
В борьбе за Кубок Стэнли примут участие 24 команды.
13.06.2020 11:54
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
Тимур Ибрагимов: «Сан-Хосе» предложил провести сезон в ТПС, и я согласился
19-летний российский нападающий будет выступать в чемпионате Финляндии.
13.06.2020 11:30
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
«Бостон» подтвердил факт заражения коронавирусом у одного из хоккеистов
«Брюинз» получили прямую путевку в основную сетку Кубка Стэнли.
12.06.2020 21:08
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
«СКА на правильном пути». Орлов поддержал назначение Брагина
Ранее специалист тренировал молодежную сборную России.
12.06.2020 13:47
Хоккей
автор: Гичунцев Артур
СМИ: Экс-форвард «Вашингтона» Лайпсик ведет переговоры с ЦСКА
8 мая он был выставлен на драфт отказов.
12.06.2020 13:13
Хоккей
автор: Гичунцев Артур
Капитан «Сент-Лиуса» – о паузе в НХЛ: У всех были синяки и шишки. Рады, что смогли отдохнуть
Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.
12.06.2020 11:59
Хоккей
автор: Гичунцев Артур
Овечкин, Шестеркин, Задоров и Дадонов провели совместную тренировку (видео)
Занятия прошли во Флориде (США).
12.06.2020 10:30
Хоккей
автор: Гичунцев Артур
Умарк подписал контракт с клубом «Женева-Серветт»
Пять предыдущих сезонов шведский нападающий выступал за «Салават Юлаев».
11.06.2020 22:43
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика