Три финских тренера претендуют на работу в «Барысе»

Финское издание Iltalehti сообщает, что клуб КХЛ «Барыс» рассматривает трех кандидатов на вакантный пост главного тренера.

Возглавить команду из Нур-Султана могут 60-летний Кари Ялонен, 47-летний Вилле Пелтонен и 39-летней Томек Валтонен. Решение будет принято в течение двух ближайших недель.

Ялонен в 2014 году вывел пражский «Лев» в финал Кубка Гагарина, а в сезоне-2011/12 работал в нижегородском «Торпедо». С 2016-го он возглавляет «Берн» и с тех пор дважды привел команду к победе в чемпионат Швейцарии.