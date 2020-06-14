Форвард «Далласа» Ханзал принял решение завершить карьеру из-за травмы спины

Чех не играет из-за травмы с декабря 2018 года. Всего на его счету 673 матча и 338 очков (127+211) в регулярных чемпионатах НХЛ.

С 2007 по 2017 годы Мартин выступал за «Аризону Койотис», которая ранее называлась «Финикс Койотис». Сезон-2016/17 Ханзал завершил в «Миннесоте», а затем перешел в «Даллас».

Участник Олимпиады в Сочи 2014 года не намерен покидать хоккей полностью и планирует создать в городе Ческе-Будеевице любительскую команду «Самсон», которая будет выступать в региональных соревнованиях.