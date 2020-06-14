Казахстан претендует на проведение чемпионата мира в 2026 году

Швейцарский портал Sport сообщил о том, какие страны претендуют на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году.

В мае нынешнего года турнир должен был пройти в швейцарских городах Лозанне и Цюрихе, однако из-за пандемии коронавируса Международной федерации хоккея на льду пришлось отменить чемпионат. Теперь Швейцария намерена получить право на организацию хоккейного ЧМ в 2026 году. Среди других претендентов Казахстан, Великобритания и Норвегия. Об этом заявил президент Хоккейного союза Германии Франц Райндль.

В следующем году хоккейный ЧМ примут Белоруссия и Латвия, в 2022 году – Финляндия, в 2023-м матчи турнира пройдут в России (в Санкт-Петербурге), в 2024-м – в Чехии, а право проведения чемпионата в 2025-м получили Швеция и Дания.