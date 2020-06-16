ХК «Сочи» не стал продлевать контракт с Петровым

Официальный сайт ХК «Сочи» сообщил о том, что клуб принял решение расстаться с 37-летним защитником Алексеем Петровым.

Алексей заканчивал в сочинской команде сезон-2013/14, а в прошлом году присоединился к «леопардам» после пяти лет в челябинском «Тракторе». После возвращения на черноморское побережье Петров в минувшем регулярном чемпионате сыграл за «Сочи» 50 матчей и набрал 7 очков (1+6).

Всего в активе защитника 516 матчей и 78 очков (19+59) в КХЛ. Помимо «Сочи» и «Трактора» он играл также за «Химик», СКА, «Торпедо» и «Атлант».