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16 июня 17:08
автор: Шарафудинов Виктор

ХК «Сочи» не стал продлевать контракт с Петровым

В минувшем сезоне 37-летний защитник сыграл 50 матчей.

Официальный сайт ХК «Сочи» сообщил о том, что клуб принял решение расстаться с 37-летним защитником Алексеем Петровым.

Алексей заканчивал в сочинской команде сезон-2013/14, а в прошлом году присоединился к «леопардам» после пяти лет в челябинском «Тракторе». После возвращения на черноморское побережье Петров в минувшем регулярном чемпионате сыграл за «Сочи» 50 матчей и набрал 7 очков (1+6).

Всего в активе защитника 516 матчей и 78 очков (19+59) в КХЛ. Помимо «Сочи» и «Трактора» он играл также за «Химик», СКА, «Торпедо» и «Атлант».

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ХК «Сочи» не стал продлевать контракт с Петровым
В минувшем сезоне 37-летний защитник сыграл 50 матчей.
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