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17 июня 09:57
автор: Шарафудинов Виктор

«Баффало Сэйбрз» сменили генерального менеджера

Команда из штата Нью-Йорк не может попасть в плей-офф с 2011 года.

Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» на своем официальном сайте объявил о назначении нового генерального менеджера.

На этом посту 44-летнего канадца Джейсона Боттерилла заменил 45-летний американец Кевин Адамс, ранее работавшего в качестве вице-президента по бизнес-операциям.

«Кевин в должности генерального менеджера привнесет опыт и мышление на перспективу, – заявила президент клуба Ким Пегула. – Он иллюстрирует ценности нашей компании: работу в команде, уважение, ответственность, честность, доверие и успех».

С 2011 по 2013 годы Адам работал в тренерском штабе «Баффало» в качестве ассистента главного тренера, а затем занимал в клубе различные административные должности.

По итогам досрочного завершенного регулярного чемпионата-2019/20 «Баффало» занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не примет участие в завершающей стадии сезона с участием 24 клубов.

«Сэйбрз» не выходили в Кубок Стэнли с 2011 года.

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«Баффало Сэйбрз» сменили генерального менеджера
Команда из штата Нью-Йорк не может попасть в плей-офф с 2011 года.
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