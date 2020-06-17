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17 июня 11:59
автор: Шарафудинов Виктор

Михайлис назначен главным тренером «Барыса»

Контракт рассчитан на один сезон.

Официальный сайт ХК «Барыс» сообщил о том, что 51-летний Юрий Михайлис официально назначен главным тренером клуба.

Соглашение рассчитано на один год.

Михайлис работает в системе ХК «Барыс» 13 лет. Ранее он тренировал команды «Барыс-2», «Снежные Барсы» и «Номад».

В 2017-м году «Номад» под его руководством стал чемпионом Казахстана, а также завоевал серебряные медали на Континентальном кубке. В минувшем сезоне Михайлис провел с фарм-клубом «Барыса» дебютную кампанию в чемпионате ВХЛ.

Напомним, что в двух предыдущих сезона с командой из столицы Казахстана Нур-Султана работал в КХЛ Андрей Скабелка. Не договорившись с «Барысом» о новом контракте, белорусский тренер 2 мая возглавил ярославский «Локомотив».

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Михайлис назначен главным тренером «Барыса»
Контракт рассчитан на один сезон.
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