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18 июня 20:04
автор: Шарафудинов Виктор

Бывший хоккеист Ишаев, устроивший ДТП в состоянии опьянения, арестован на 12 суток

Внука бывшего губернатора Хабаровского края признали виновным.

Экс-хоккеист «Амурских тигров» Игорь Ишаев арестован судом.

По информации Mash.ru 26-летний внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишавева проведет под арестом 12 суток. Ишаева-младшего признали виновным по статье 12.8 ч. 3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

На суде бывший спортсмен заявил, что не смог затормозить, поскольку его нога застряла между педалями из-за старой хоккейной травмы. Алкогольное опьянение он пояснил тем, что выпил уже после ДТП.

Ишаев, управляя своим «Порше», протаранил два автомобиля – еще один «Порше» и «Ауди».

Игорь завершил хоккейную карьеру шесть лет назад. Всего в 158 матчах Молодежной хоккейной лиги нападающий «Амурских тигров» заработал 27 очков (11+16) очков при показателе полезности -39 и 200 минутах штрафного времени.

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