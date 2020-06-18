Бывший хоккеист Ишаев, устроивший ДТП в состоянии опьянения, арестован на 12 суток

Экс-хоккеист «Амурских тигров» Игорь Ишаев арестован судом.

По информации Mash.ru 26-летний внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишавева проведет под арестом 12 суток. Ишаева-младшего признали виновным по статье 12.8 ч. 3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

На суде бывший спортсмен заявил, что не смог затормозить, поскольку его нога застряла между педалями из-за старой хоккейной травмы. Алкогольное опьянение он пояснил тем, что выпил уже после ДТП.

Ишаев, управляя своим «Порше», протаранил два автомобиля – еще один «Порше» и «Ауди».

Игорь завершил хоккейную карьеру шесть лет назад. Всего в 158 матчах Молодежной хоккейной лиги нападающий «Амурских тигров» заработал 27 очков (11+16) очков при показателе полезности -39 и 200 минутах штрафного времени.