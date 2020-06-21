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21 июня 13:47
автор: Шарафудинов Виктор

Ринат Дасаев: Знарок с его богатым тренерским опытом может привести «Спартак» к чемпионству

Бывший вратарь сборной СССР по футболу поделился мнением о перспективах хоккейного клуба из Москвы.

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал о своих хоккейных пристрастиях.

«Я болею за «Спартака», – рассказал Дасаев в интервью для официального сайта КХЛ. – Как и вся моя семья. И еще за «Ак Барс», потому что эта команда из Татарстана. К сожалению, из-за коронавируса сезон получился смазанным, но тем не менее и «Спартак», и «Ак Барс» своей игрой порадовать успели.

При Зинэтуле Билялетдинове казанцы всегда попадали в полуфиналы и финалы. У Зинэтулы Хайдяровича свой неповторимый почерк, команда строго играла в обороне, чувствовалась стопроцентная дисциплина. После его ухода «Ак Барс» изменился, но в прошедшем сезоне снова был претендентом на кубок.

Что же касается «Спартака», честь и хвала всем людям, которые помогли клубу восстановиться, подняться на высокий уровень. С приходом Олега Знарка красно-белые, конечно, преобразились. Чувствуется сплоченность состава. Да, Знарок всегда отличался жесткостью. Практиковал это и в сборной, и сейчас в «Спартаке». В то же время есть отличный контакт с игроками, которые все тренерские замыслы и установки соблюдают. Когда есть взаимопонимание, это дорогого стоит.

Знарок побывал, скажем так, в академическом отпуске, отдохнул и вернулся с новыми силами в новую команду, которая ставит перед собой амбициозные задачи. И правильно сделал. Интереснее всего именно поднимать команду, делать так, чтобы она играла на максимуме своих возможностей.

И мне очень нравится стиль команды. Никого из игроков выделять не стану, «Спартак» хорош как раз тем, что отличиться в нужный момент может кто угодно. Думаю, Знарок с его богатым тренерским опытом может в конце концов привести «Спартак» и к чемпионству. Почему бы и нет? Вижу, что в этом межсезонье приходят хорошие мастера, надеюсь, блеснут молодые игроки».

Прошлый раз хоккейный «Спартак» выигрывал чемпионский титул в 1976 году.

Минувший сезон стал для красно-белых первым под руководством Олега Знарка. Команда заняла пятое место в Восточной конференции, а затем уступила в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» в шести матчах (2:4).

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Ринат Дасаев: Знарок с его богатым тренерским опытом может привести «Спартак» к чемпионству
Бывший вратарь сборной СССР по футболу поделился мнением о перспективах хоккейного клуба из Москвы.
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