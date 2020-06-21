Ринат Дасаев: Знарок с его богатым тренерским опытом может привести «Спартак» к чемпионству

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал о своих хоккейных пристрастиях.

«Я болею за «Спартака», – рассказал Дасаев в интервью для официального сайта КХЛ. – Как и вся моя семья. И еще за «Ак Барс», потому что эта команда из Татарстана. К сожалению, из-за коронавируса сезон получился смазанным, но тем не менее и «Спартак», и «Ак Барс» своей игрой порадовать успели.

При Зинэтуле Билялетдинове казанцы всегда попадали в полуфиналы и финалы. У Зинэтулы Хайдяровича свой неповторимый почерк, команда строго играла в обороне, чувствовалась стопроцентная дисциплина. После его ухода «Ак Барс» изменился, но в прошедшем сезоне снова был претендентом на кубок.

Что же касается «Спартака», честь и хвала всем людям, которые помогли клубу восстановиться, подняться на высокий уровень. С приходом Олега Знарка красно-белые, конечно, преобразились. Чувствуется сплоченность состава. Да, Знарок всегда отличался жесткостью. Практиковал это и в сборной, и сейчас в «Спартаке». В то же время есть отличный контакт с игроками, которые все тренерские замыслы и установки соблюдают. Когда есть взаимопонимание, это дорогого стоит.

Знарок побывал, скажем так, в академическом отпуске, отдохнул и вернулся с новыми силами в новую команду, которая ставит перед собой амбициозные задачи. И правильно сделал. Интереснее всего именно поднимать команду, делать так, чтобы она играла на максимуме своих возможностей.