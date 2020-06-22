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22 июня 16:36
автор: Шарафудинов Виктор

ИИХФ перенесла старт чемпионата мира 2021 года на 21 мая

В нынешнем году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Международная федерация хоккея на льду на своем официальном сайте обнародовала сроки проведения чемпионата мира 2021 года, который пройдет в столицах Белоруссии и Латвии Минске и Риге.

84-й по счету чемпионат мира начнется 21 мая следующего года. Финал турнира запланирован на 6 июня.

Изначально планировалось, что ЧМ-2021 пройдет с 7 по 23 мая, но ИИХФ приняла решения сдвинуть сроки, поскольку пока неизвестно, когда завершится регулярный чемпионат НХЛ сезона-2020/21.

В группе A сыграют вместе со сборной России сыграют команды Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи пройдут в Минске.

В группе B выступят Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан. Встречи этих сборных примет Рига.

ЧМ-2020, который с 8 по 24 мая должны были принять швейцарские города Лозанна и Цюрих, был отменен из-за пандемии коронавируса.

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