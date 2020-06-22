ИИХФ продлила полномочия Фазеля в качестве президента до сентября 2021 года

На внеочередном конгрессе Международной федерации хоккея было принято решение продлить полномочия действующего президента организации Рене Фазеля до сентября 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Выборы нового руководителя ИИХФ должны были состояться в Санкт-Петербурге в сентябре нынешнего года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на один год.

Нынешний внеочередной конгресс был проведен в формате видеоконференции.

70-летний Фазель ранее заявлял, что не собирается баллотироваться на новый срок.