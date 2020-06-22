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22 июня 20:09
автор: Шарафудинов Виктор

ИИХФ продлила полномочия Фазеля в качестве президента до сентября 2021 года

Швейцарец руководит международной федерацией с 1994 года.

На внеочередном конгрессе Международной федерации хоккея было принято решение продлить полномочия действующего президента организации Рене Фазеля до сентября 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Выборы нового руководителя ИИХФ должны были состояться в Санкт-Петербурге в сентябре нынешнего года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на один год.

Нынешний внеочередной конгресс был проведен в формате видеоконференции.

70-летний Фазель ранее заявлял, что не собирается баллотироваться на новый срок.

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ИИХФ продлила полномочия Фазеля в качестве президента до сентября 2021 года
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