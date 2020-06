НХЛ собирается разрешить клубам проводить тренировки с участием 12 игроков

Журналист Sportsnet Крис Джонстон в твиттере сообщил о том, что сегодня 23 июня Национальная хоккейная лига собирается разрешить проводить клубам проводить тренировки на льду с участием 12 игроков.

24 командам, которые примут участие в борьбе за Кубок Стэнли, разрешили возобновить занятия еще 8 июня, однако количество хоккеистов, одновременно занимающихся на льду, пока ограничено шестью игроками.

Effective tomorrow, the NHL will allow Phase 2 groups to be expanded to 12 players for on-ice sessions. Those had been limited to six skaters apiece since small-group workouts began in team facilities on June 8.