«Авангард» подписал соглашение форвардом Буше

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 26-летним американским форвардом подписан сроком на один сезон.

- Рассчитываем, что Буше добавит нашей атаке остроты и эффективности, разумеется, не только в равных составах, но и в большинстве, - прокомментировал подписание контракта генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Добавим, что в прошедшем сезоне Буше провел за «Ютика Кометс» (АХЛ) 53 встречи, в которых набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности «+8», став вторым бомбардиром регулярного чемпионата.