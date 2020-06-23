ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 июня 19:47
автор: Андрей Ефимов

«Авангард» подписал соглашение форвардом Буше

Минувший сезон Рид Буше провел в АХЛ, став вторым бомбардиром лиги.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 26-летним американским форвардом подписан сроком на один сезон.

- Рассчитываем, что Буше добавит нашей атаке остроты и эффективности, разумеется, не только в равных составах, но и в большинстве, - прокомментировал подписание контракта генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Добавим, что в прошедшем сезоне Буше провел за «Ютика Кометс» (АХЛ) 53 встречи, в которых набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности «+8», став вторым бомбардиром регулярного чемпионата.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Знаменитая тульская медсестра болела за «Арсенал» в матче со «Спартаком»На UFC Вегас 3 Волков проиграл БлейдсуРПЛ. Почему гости сильнее хозяев?Румынка, о которой мечтает весь мирБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКАЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
«Авангард» подписал соглашение форвардом Буше
Минувший сезон Рид Буше провел в АХЛ, став вторым бомбардиром лиги.
23.06.2020 19:47
Хоккей
автор: Андрей Ефимов
КХЛ обратилась в министерство спорта с просьбой помочь иностранным игрокам вернуться в Россию
Старт нового сезона ориентировочно запланирован на 2 сентября.
23.06.2020 15:40
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Зарплатная ведомость «Металлурга» в следующем сезон составит 880 миллионов рублей
Магнитогорскому клубу пришлось почти в два раза сократить расходы на хоккеистов.
23.06.2020 11:34
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
НХЛ собирается разрешить клубам проводить тренировки с участием 12 игроков
Дату возобновления сезона лига пока еще не выбрала.
23.06.2020 09:30
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Тарасенко провел тренировку на льду с остальными хоккеистами «Сент-Луиса
Российский форвард перенес операцию в конце октября прошлого года.
23.06.2020 08:39
Хоккей
НХЛ назначила драфт-лотерею на 26 июня
Порядок выбора хоккеистов-новичков определят в формате видеоконференции.
22.06.2020 23:36
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
37-летний нападающий Артюхин продлил контракт с «Витязем»
В минувшем сезоне Евгений набрал 4 очка в 34 матчах.
22.06.2020 21:38
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
ИИХФ продлила полномочия Фазеля в качестве президента до сентября 2021 года
Швейцарец руководит международной федерацией с 1994 года.
22.06.2020 20:09
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
ИИХФ перенесла старт чемпионата мира 2021 года на 21 мая
В нынешнем году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
22.06.2020 16:36
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Тертышный возглавил «Челмет»
Алексей Тертышный назначен главным тренером «Челмета».
22.06.2020 14:38
Хоккей
автор: Андрей Ефимов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика