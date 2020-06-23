Каспарайтис подарил клюшку Овечкину (видео)

- Я пытался эту клюшку продать, но получилось так, что хороший друг попросил, чтобы я ее подарил в его музей. Мне жалко, конечно, но думаю, что он эту клюшку будет ценить больше, чем я. И я ее дарю Саше Овечкину, - сказал Каспарайтис.

«Все хоккейные фанаты помнят гол, который забил Каспарайтис в седьмой игре против «Баффало»? Так вот это клюшка теперь в моей коллекции, а после окажется в моем музее! Спасибо огромное за такой подарок!» - прокомментировал Овечкин видео, опубликованное в инстаграме нападающего «Вашингтона».

Напомним, что этой клюшкой в 2001 году Каспарайтис, выступавший за «Питтсбург», забросил победную шайбу в овертайме седьмого матча серии плей-офф с «Баффало» и вывел свою команду в полуфинал Кубка Стэнли.