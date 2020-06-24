Андрей Алтыбармакян: Пока не думаю о СКА. У меня контракт с «Чикаго»

Андрей Алтыбармакян, который в следующем сезоне должен дебютировать в НХЛ в составе «Чикаго», прокомментировал ситуацию с обменом своей бывшей команды «Сочи» с петербургским СКА.

В Сочи отправились защитники Даниил Мироманов и Георгий Солянников, а также нападающие Павел Кукштель, Кирилл Петьков, Даниил Огирчук, и Игорь Руденков. Взамен армейцы получили права Алтыбармакяна, а также денежную компенсацию.

«Я ничего об этом не знал, – рассказал Алтыбармакян в интервью AllHockey.Ru – В шоке был. Здорово, что права на меня остаются в родном городе. Когда я еще уходил из СКА в «Сочи» мне сказали, что будут ждать. Но сейчас не созванивались, не говорили ничего. Думал, обменяют Алексея Полодяна, чтобы он занял пост армянского представителя в «Сочи», но не получилось.

Пока не думал о СКА, как о запасном аэродроме. У меня сейчас контракт с «Чикаго». В июле точно скажут, когда сезон начнется.

Нужно быть уверенным в своих силах. Придется где-то набирать игровую практику. Пока не знаю, как все это будет. Но все находятся в одинаковых условиях. Ребята, которые уезжают за океан, в такой же ситуации».