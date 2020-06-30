Трое хоккеистов покинули «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем официальном сайте объявил о расставании с тремя игроками.

Команду Александра Андриевского покинули нападающие 27-летний Дмитрий Архипов и 34-летний Никита Выглазов, а также 28-летний вратарь Дмитрий Шикин.

Шикин перешел в «Сочи» по ходу сезона-2014/15. В составе «леопардов» Дмитрий сыграл 126 матчей, одержав 42 победы. В среднем он отражал 91,6% бросков и пропускал 2,50 шайбы за игру.

Архипов присоединился к «леопардам» в 2018 году. В 100 матчах форвард записал на свой счет 25 очков (10+15).

Выглазов стал игроком «Сочи» во время минувшего сезона и сыграл 28 матчей, в которых набрал 2 очка (1+1).