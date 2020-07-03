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03 июля 12:37
автор: Виктор Шарафудинов

Седлак на три года продлил контракт с «Трактором»

Чешский нападающий перешел в челябинскую команду прошлым летом.

Официальный сайт ХК «Трактор» сообщил о том, что клуб договорился о новом контракте с 27-летним форвардом сборной Чехии Лукашем Седлаком.

Обновленное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.

Седлак перешел в «Трактор» прошлым летом из системы клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». В минувшем сезоне Лукаш провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 40 очков (23+17). Чех установил новый снайперский рекорд «Трактора» в Континентальной хоккейной лиге, забросив 23 шайбы.

«Лукаш Седлак останется в «Тракторе» еще на три года, – заявил спортивный директор челябинского клуба Роман Беляев. – Он настоящий профессионал, отличный товарищ по команде, для которого общий успех превыше личных целей. Такой подход к работе делает его незаменимым игроком и партнером на площадке.

Своей игрой в прошлом сезоне Седлак поднял планку очень высоко. Лукаш установил несколько клубных рекордов, получил вызов на Матч звезд КХЛ, за один сезон стал ключевым игроком в клубе и в сборной Чехии, а также кумиром болельщиков. Он способен быть доминирующим игроком в лиге. Нам очень нравится тот хоккей, который он демонстрировал в связке с Томашем Гикой. Мы рады, что они оба приняли наше предложение».

источник: ХК «Трактор»
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