Зинэтула Билялетдинов: ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, а потому армейцы по праву чемпионы страны

- Справедливое, логичное решение. Ничего не нужно выдумывать, все как говорится, на поверхности. Такое решение давно напрашивалось. ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, а потому армейцы по праву чемпионы страны, - передает слова Билялетдинова ТАСС.

В пятницу Федерация хоккея России объявила московский ЦСКА чемпионом России 2020 года. «Ак Барс» и СКА разделили второе место, поскольку обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали достались московскому «Динамо».

Напомним, что чемпионат КХЛ был приостановлен 17 марта после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Впоследствии было принято решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

Позже КХЛ официально объявила о том, что была утверждена итоговая таблица чемпионата-2019/20, согласно которой среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным клубам присваивается технически единое место 1-8, а команды будут перечислены в алфавитном порядке.