Богдан Киселевич: Приятно, что до конца незавершенный сезон принес ЦСКА золотые медали

- Конечно, нам с ребятами очень приятно, что до конца незавершенный сезон принес ЦСКА золотые медали. Это скрашивает окончание чемпионата, хотя очень хотелось повторить с ребятами их прошлогодний успех, - приводит слова Киселевича пресс-служба клуба.

В пятницу Федерация хоккея России объявила московский ЦСКА чемпионом России 2020 года. «Ак Барс» и СКА разделили второе место, поскольку обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали достались московскому «Динамо».

Напомним, что чемпионат КХЛ был приостановлен 17 марта после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Впоследствии было принято решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.