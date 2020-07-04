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04 июля 13:56
автор: Виктор Шарафудинов

ИИХФ поддержит Россию в CAS в деле против WADA

Рене Фазель считает, что нельзя наказывать ФХР.

Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель заявил, что ИИХФ поддержит Россию в деле против WADA.

Спортивный арбитражный суд (CAS) со 2 по 5 ноября рассмотрит апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству. ИИХФ стала первой международной спортивной федерацией, которая заявила о поддержке России.

«Неправильно, что наказание понесет и Федерация хоккея России, – заявил Фазель в интервью Yle. – Мы выступаем против коллективного наказания. Например, на Олимпиаде в Сочи российская мужская хоккейная сборная совершенно не была причастна к скандалу. И все же Россию наказали уже на Олимпиаде в Корее. Сборная не смогла играть в своей национальной форме, российский гимн не исполнялся.

Для организаторов это неудачный запрет. Так нельзя наказывать. Им нужно найти людей, которые были ответственны за эти нарушения, и наказать их, а не тех, кто точно не был замешан в сочинском скандале. Это хорошая причина защитить Федерацию хоккея России».

9 декабря прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах.

Данные санкции были приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Кроме этого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA, и дело было передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

источник: Yle
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