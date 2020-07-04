ИИХФ поддержит Россию в CAS в деле против WADA

Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель заявил, что ИИХФ поддержит Россию в деле против WADA.

Спортивный арбитражный суд (CAS) со 2 по 5 ноября рассмотрит апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству. ИИХФ стала первой международной спортивной федерацией, которая заявила о поддержке России.

«Неправильно, что наказание понесет и Федерация хоккея России, – заявил Фазель в интервью Yle. – Мы выступаем против коллективного наказания. Например, на Олимпиаде в Сочи российская мужская хоккейная сборная совершенно не была причастна к скандалу. И все же Россию наказали уже на Олимпиаде в Корее. Сборная не смогла играть в своей национальной форме, российский гимн не исполнялся.

Для организаторов это неудачный запрет. Так нельзя наказывать. Им нужно найти людей, которые были ответственны за эти нарушения, и наказать их, а не тех, кто точно не был замешан в сочинском скандале. Это хорошая причина защитить Федерацию хоккея России».

9 декабря прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах.