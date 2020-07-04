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04 июля 20:55

Фазель согласен с решением ФХР признать чемпионом России ЦСКА

Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал решение ФХР признать ЦСКА чемпионом России.

- Соглашусь с этим решением - ЦСКА же лидер этого прерванного сезона. Это решение федерации, и я не вижу проблемы, - цитирует Фазеля ТАСС.

В пятницу Федерация хоккея России объявила ЦСКА чемпионом России 2020 года. «Ак Барс» и СКА разделили второе место, поскольку обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали достались московскому «Динамо».

Напомним, что чемпионат КХЛ был приостановлен 17 марта после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Впоследствии было принято решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

источник: ТАСС
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