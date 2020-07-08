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08 июля 11:08
автор: Виктор Шарафудинов

Президент ИИХФ Фазель надеется, что игроки НХЛ смогут выступить на двух следующих Олимпиадах

Хоккеисты сильнейшей лиги мира пропустили Игры в Пхенчхане в 2018 году.

НХЛ и профсоюз игроков лиги согласовали новое коллективное соглашение, в котором будет прописан пункт об участии в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов.

При этом руководству Национальной хоккейной лиги и Международному олимпийскому комитету еще только предстоит достигнуть договоренности.

Ситуацию в интервью AP прокомментировал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель:

«Перед нами стоит немало вызовов. Но новость о том, что этот пункт есть в соглашении, очень хорошая и для меня, и особенно для международного хоккея.

Мы не сдались после Пхенчхана. Мы понимали, какая тогда сложилась ситуация. Никаких обид не осталось. Мы надеемся, что все получится в 2022 году. Мы готовы работать и искать оптимальное решение.

У нас нет никаких рычагов влияния. Нам нужно, чтобы лига и профсоюз поняли, насколько это хорошо для хоккея и для продвижения спорта. Особенно в Азии».

В 2022 году Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине, а в 2026-м – в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

источник: AP
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