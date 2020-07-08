Президент ИИХФ Фазель надеется, что игроки НХЛ смогут выступить на двух следующих Олимпиадах

НХЛ и профсоюз игроков лиги согласовали новое коллективное соглашение, в котором будет прописан пункт об участии в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов.

При этом руководству Национальной хоккейной лиги и Международному олимпийскому комитету еще только предстоит достигнуть договоренности.

Ситуацию в интервью AP прокомментировал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель:

«Перед нами стоит немало вызовов. Но новость о том, что этот пункт есть в соглашении, очень хорошая и для меня, и особенно для международного хоккея.

Мы не сдались после Пхенчхана. Мы понимали, какая тогда сложилась ситуация. Никаких обид не осталось. Мы надеемся, что все получится в 2022 году. Мы готовы работать и искать оптимальное решение.