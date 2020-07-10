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10 июля 16:18
автор: Виктор Шарафудинов

Хоккеист «Южного Урала» умер на сборах в 23 года

Жалоб на здоровья у Павла Крутия не было.

Официальный сайт Высшей хоккейной лиги сообщил, что сегодня в Орске скончался хоккеист клуба «Южный Урал» Павел Крутий.

Вот, что сказано в сообщении:

«Сегодня утром находившийся на тренировочных сборах 23-летний нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий почувствовал себя плохо. Ему была оказана первая медицинская помощь врачом клуба. Игрок был доставлен машиной скорой помощи в реанимацию, где скончался. Предварительный диагноз – тромбоэмболия легочной артерии.

Жалоб на здоровье у хоккеиста не было.

Высшая хоккейная лига выражает искренние соболезнования родным и близким Павла».

Сезон-2019/20 Крутий провел в карагандинском клубе «Сарыарка», который также выступает в ВХЛ. В 32 матчах регулярного чемпионата Павел набрал 11 очков (4+7), а также сыграл четыре матча в плей-офф.

источник: ВХЛ
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