Хоккеист «Южного Урала» умер на сборах в 23 года

Официальный сайт Высшей хоккейной лиги сообщил, что сегодня в Орске скончался хоккеист клуба «Южный Урал» Павел Крутий.

Вот, что сказано в сообщении:

«Сегодня утром находившийся на тренировочных сборах 23-летний нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий почувствовал себя плохо. Ему была оказана первая медицинская помощь врачом клуба. Игрок был доставлен машиной скорой помощи в реанимацию, где скончался. Предварительный диагноз – тромбоэмболия легочной артерии.

Жалоб на здоровье у хоккеиста не было.

Высшая хоккейная лига выражает искренние соболезнования родным и близким Павла».