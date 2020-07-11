Первым игроком НХЛ, который отказался играть после рестарта, стал защитник «Калгари» Хэмоник

Официальный сайт «Калгари Флэймз» сообщил, что 29-летний канадский защитник Трэвис Хэмоник отказался принимать участие в рестарте сезона НХЛ.

Таким образом, Хэмоник стал первым хоккеистом лиги, который официально сообщил о подобном решении.

Вот, что по этому поводу рассказал генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг:

«Трэвис позвонил мне, чтобы сообщить, что он решил отказаться от участия в возобновлении сезона в НХЛ. Трэвис объяснил, что из-за семейных обстоятельств он принял такое трудное решение. Мы понимаем и уважаем его решение, хотя нам и будет его не хватать. Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке к тренировочному лагерю и предстоящим сериям в отборочном раунде».

Ранее лига и профсоюз игроков НХЛ сообщали, что любой хоккеист может отказаться выступать после рестарта сезона, но для этого нужно в письменной форме уведомить свой клуб в течение трех суток после ратификации коллективного соглашения.