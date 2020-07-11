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11 июля 09:50
автор: Виктор Шарафудинов

Первым игроком НХЛ, который отказался играть после рестарта, стал защитник «Калгари» Хэмоник

Сезон возобновится 1 августа.

Официальный сайт «Калгари Флэймз» сообщил, что 29-летний канадский защитник Трэвис Хэмоник отказался принимать участие в рестарте сезона НХЛ.

Таким образом, Хэмоник стал первым хоккеистом лиги, который официально сообщил о подобном решении.

Вот, что по этому поводу рассказал генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг:

«Трэвис позвонил мне, чтобы сообщить, что он решил отказаться от участия в возобновлении сезона в НХЛ. Трэвис объяснил, что из-за семейных обстоятельств он принял такое трудное решение. Мы понимаем и уважаем его решение, хотя нам и будет его не хватать. Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке к тренировочному лагерю и предстоящим сериям в отборочном раунде».

Ранее лига и профсоюз игроков НХЛ сообщали, что любой хоккеист может отказаться выступать после рестарта сезона, но для этого нужно в письменной форме уведомить свой клуб в течение трех суток после ратификации коллективного соглашения.

В квалификационном раунде Кубка Стэнли «Калгари» сыграет до трех побед против «Виннипега». Первый матч состоится 1 августа.

В регулярном чемпионате, который был прерван в марте из-за пандемии, Хэмоник сыграл 50 матчей, набрав 12 очков (3+9) при показателе полезности -3. Всего на счету Трэвиса 637 матчей и 188 очков (37+151) в НХЛ. До лета 2017 года он выступал за «Айлендерс».

источник: ХК «Калгари Флэймз»
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Первым игроком НХЛ, который отказался играть после рестарта, стал защитник «Калгари» Хэмоник
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