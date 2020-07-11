Фазель собирается в ближайшие месяцы провести встречу с руководством НХЛ

Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель прокомментировал включение пункта о выступлении на двух ближайших Олимпиада в новое коллективное соглашение между Национальной хоккейной лигой и профсоюзом игроков.

Вчера 10 июля договор был официально ратифицирован.

«Это хорошая новость, но еще ничего не решено, – заявил Фазель в интервью ТАСС. – Нам предстоит еще немало переговоров с МОК и оргкомитетом Игр в Пекине, нужно найти понимание между разными людьми. Нужно решить немало вопросов, особенно в плане трансфера, страховки, технические моменты, и с оргкомитетом надо будет прийти к соглашению по размещению, количеству билетов на матчи турнира. Моя цель – поехать в Канаду, как только будет такая возможность, чтобы встретиться с руководством лиги. Надо сделать это чем скорее, тем лучше, возможно, в конце августа – начале сентября».

Хоккеисты НХЛ в 2018 году не смогли принять участие в Олимпиаде 2018 года, хотя ранее приезжали на Игры с 1998 по 2014 годы.

В 2022 году зимнюю Олимпиаду примет Пекин, а в 2026-м – итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо.