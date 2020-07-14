Бывший защитник московского «Динамо» Огурцов перешел в «Трактор»

Официальный сайт челябинского «Трактора» сообщил о том, что защитник Дмитрий Огурцов заключил с клубом контракт на один сезон.

Ранее Дмитрий выступал ЦСКА, «Ладу» и «Нефтехимик», а минувший сезон провел в московском «Динамо», в сумме сыграв 48 матчей и набрав шесть очков (0+6) при показателе полезности -5.

Всего Огурцов сыграл в КХЛ 318 встреч и набрал 43 очка (14+29).

Его рост – 200 см, а вес – 118 кг.

«Дмитрий – очень большой и трудолюбивый оборонительный защитник, который способен за счёт своих габаритов отнимать пространство у нападающих соперника, – отметил спортивный директор «Трактора» Роман Беляев. – Мы рассчитываем, что он придаст глубины и вариативности нашей линии обороны. Также надеемся, что Дмитрий добавит в агрессивности и жесткости в единоборствах, что сразу же сделает его намного более эффективным игроком».