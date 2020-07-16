Василевский признан лучшим голкипером НХЛ по версии NHL Network

На официальном сайте НХЛ опубликован рейтинг вратарей лиги по версии экспертов NHL Network.

Лучшим признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский. 25-летний россиянин играет в НХЛ с 2014 года. В текущем сезоне он провел 52 матча, отражая 91,7 % бросков по своим воротам.

В первую тройку также вошли Туукка Раск из «Бостона» и Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

Замкнул десятку голкипер «Далласа» Антон Худобин.

Добавим, что в прошлом рейтинге NHL Network на втором месте оказался вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.