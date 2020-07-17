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17 июля 12:45
автор: Юрий Нечаев

Максим Шалунов: Моя цель - максимально помочь ЦСКА завоевать Кубок Гагарина

Форвард выступает за красно-синих с сезона 2017/18.

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов поделился эмоциями после продления контракта с клубом.

«Новый контракт рассчитан на один год. Ставлю перед собой цель максимально помочь команде, улучшить результаты предыдущих двух сезонов и вновь завоевать Кубок Гагарина. Безусловно, одна из причин остаться в ЦСКА — это прекрасная новость, связанная с нашим тренерским штабом. Он остался прежним, без изменений. Состав команды изменился, но уверен, что он себя проявит, посмотрим по ходу сезона.

Буду рад видеть каждого нашего болельщика на трибуне. Надеюсь, что они смогут приходить на стадион и поддерживать команду», — цитирует Шалунова официальный сайт клуба.

Напомним, ранее сегодня ЦСКА объявил о продлении контракта с форвардом на один год.

В минувшем сезоне в 54 матчах регулярного чемпионата Шалунов набрал 25 (14+11) очков, также в активе 27-летнего нападающего 2 (1+1) очка в четырех играх плей-офф КХЛ.

В 2019 году Шалунов вместе с ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина.

источник: ХК ЦСКА
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