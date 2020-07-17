Максим Шалунов: Моя цель - максимально помочь ЦСКА завоевать Кубок Гагарина

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов поделился эмоциями после продления контракта с клубом.

«Новый контракт рассчитан на один год. Ставлю перед собой цель максимально помочь команде, улучшить результаты предыдущих двух сезонов и вновь завоевать Кубок Гагарина. Безусловно, одна из причин остаться в ЦСКА — это прекрасная новость, связанная с нашим тренерским штабом. Он остался прежним, без изменений. Состав команды изменился, но уверен, что он себя проявит, посмотрим по ходу сезона.

Буду рад видеть каждого нашего болельщика на трибуне. Надеюсь, что они смогут приходить на стадион и поддерживать команду», — цитирует Шалунова официальный сайт клуба.