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17 июля 16:18
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший форвард «Эдмонтона» Гранлунд стал игроком «Салавата Юлаева»

Контракт рассчитан на два года.

Клуб КХЛ «Салават Юлаев» объявил о переходе 27-летнего финского нападающего Маркуса Гранлунда.

Контракт с экс-игроком «Калгари», «Ванкувера» и «Эдмонтона» рассчитан на два года.

В сезоне 2019/20 Гранлунд сыграл за «Ойлерз» 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав четыре очка (3+1). Всего на его счету 335 матчей и 101 очко (58+43) в Национальной хоккейной лиге.

«С уходом Линуса Умарка у нас освободилась легионерская позиция и на эту роль мы рассматривали множество хоккеистов, – рассказал спортивный директор «Салавата» Василий Чижов. – В итоге остановились на кандидатуре Маркуса Гранлунда. Мы учли все пожелания тренерского штаба, учли специфику игры нашей команды, для каких целей нам нужен этот игрок, естественно, чтобы он вписался в наше первое звено. Думаю, по всем этим показателям Маркус, как никто другой, подходит нам лучше всех представленных в этом году на рынке хоккеистов.

Очень важно, что у него большой опыт игры в НХЛ (335 игр). Он может сыграть, как на позиции центрального нападающего, так и крайнего. Это созидательный игрок, который может сыграть в обороне и связать комбинационную игру с крайними форвардами. Маркус – разносторонний хоккеист, который развит технически, хорошо мыслит на льду».

источник: ХК «Салават Юлаев»
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