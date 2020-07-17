Защитник «Спартака» Зубарев сообщил, что заболел вирусной пневмонией

Защитник московского «Спартака» Андрей Зубарев сообщил о том, что заболел вирусной пневмонией.

Вот, что написал хоккеист у себя в инстаграме:

«Все мы слышали о каком-то там вирусе, все издалека, пока это не касается тебя и твоих близких. Вроде себя оберегали, спиртом обрабатывали, антисептиком, перчатками, масками, респираторами, противогазами пользовались (да-да и такое было). Боишься, переживаешь, как бы самому не заболеть, как бы заразу домой не принести, закрыты были в четырех стенах. Подготовка к сезону на этом фоне конечно же срывалась, ну а что делать, здоровье важнее.

И вот наконец-то можешь приехать в расположение команды, тренироваться с ребятами. Соскучился по хоккею, по общению, по коллективу. Начинаешь проходить тесты, готовишься к тяжелой предсезонке, чтобы в скором времени играть против соперника, но тебе говорят: «Подожди, подожди, не спеши. Вот тебе первый соперник, ты сначала с ним справься, а потом можешь делать все, что хочешь». Ну как же его зовут? Вирусная пневмония.

Делаем выводы. Берегите себя, доверяйте только людям, с кем вы живете в одних стенах, в ком вы уверены, как, где и с кем они виделись, использовали ли средства защиты. Повремените пока с друзьями, родственниками, потом они вам скажут спасибо. Штука эта неприятная. Всем здоровья».