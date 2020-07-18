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18 июля 09:42

Патрик Кейн: Поклонников ждет интереснейшее расписание, можно будет смотреть по шесть матчей в день

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн поделился мнением о возобновлении сезона в НХЛ.

- Поклонников хоккея ждет интереснейшее расписание. Можно будет по шесть матчей в день смотреть, если я не ошибаюсь. Целый день. Каждые два часа - новая игра. Это же здорово! В плей-офф хорошо то, что можно вместе с ребятами собраться в гостевой комнате и смотреть там разные матчи параллельно. Видишь, где идет упорная борьба, где дело дошло до овертайма. Всегда интересно, когда есть выбор, - приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что за девять дней командам предстоит сыграть максимум 52 матча квалификационных серий и кругового турнира. «Блэкхокс», занявшие по проценту набранных очков 12-е место на Западе сыграют серию до трех побед против «Эдмонтона». Первая встреча команд состоится на арене Rogers Place (Эдмонтон, Канада) 1 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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