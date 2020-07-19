Антон Худобин: Я хочу подписать новый контракт с «Далласом»

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин признался, что хотел бы подписать новый контракт с клубом.

«Это работа агента. Конечно, я хочу подписать новый контракт. Но сейчас мы просто играем в хоккей. Я готовлюсь помочь своей команде выигрывать и пройти как можно дальше в плей-офф. Неважно, буду я играть или нет. Потом, когда придет время, возможно, подпишу новый контракт здесь.

Да, я счастлив здесь и хотел бы остаться», — приводит слова голкипера журналист Мэттью Дефранкс в Twitter.

Напомним, Худобин является воспитанником усть-каменогорской и магнитогорской школ хоккея. В НХЛ он выступает с 2009 года, успев поиграть за такие команды, как «Миннесота», «Бостон», «Каролина» и «Анахайм». С 2018 года игрок защищает ворота «Далласа».

В составе сборной России Худобин стал чемпионом мира в 2014 году.