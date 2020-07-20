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20 июля 14:38
автор: Кирилл Трофименко

Скудра назначен главным тренером «Динамо» (Рига)

Известный специалист решением правления латвийского клуба разработает план подготовки к новому сезону КХЛ.

Петерис Скудра станет новым главным тренером рижского «Динамо». Его кандидатуру утвердил совет и правление клуба.

«20 июля состоялось расширенное заседание Совета и Правления АО «Dinamo Rīga». Совет утвердил Петериса Скудру в качестве главного тренера. Совет поручил Петерису Скудре разработать план подготовки командного сезона, а также представить предложения для помощников тренеров и кандидатов в кандидаты», - говорится на официальной странице команды в Twitter.

47-летний Скудра ранее работал тренером в нижегородском «Торпедо» (2013-2018 гг.) и челябинском «Тракторе» (2019 г.).

В прошедшем сезоне «Динамо» под руководством Гиртса Анкипанса заняло 11 место на Западе КХЛ, что не позволило команде пробиться в плей-офф. Чемпионат из-за пандемии коронавируса так и не был завершен.

источник: Twitter.com
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