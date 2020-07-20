Скудра назначен главным тренером «Динамо» (Рига)

Петерис Скудра станет новым главным тренером рижского «Динамо». Его кандидатуру утвердил совет и правление клуба.

«20 июля состоялось расширенное заседание Совета и Правления АО «Dinamo Rīga». Совет утвердил Петериса Скудру в качестве главного тренера. Совет поручил Петерису Скудре разработать план подготовки командного сезона, а также представить предложения для помощников тренеров и кандидатов в кандидаты», - говорится на официальной странице команды в Twitter.

47-летний Скудра ранее работал тренером в нижегородском «Торпедо» (2013-2018 гг.) и челябинском «Тракторе» (2019 г.).

В прошедшем сезоне «Динамо» под руководством Гиртса Анкипанса заняло 11 место на Западе КХЛ, что не позволило команде пробиться в плей-офф. Чемпионат из-за пандемии коронавируса так и не был завершен.