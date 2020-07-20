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20 июля 14:49
автор: Кирилл Трофименко

Саморуков вернулся в ЦСКА

21-летний защитник подписал однолетнее соглашение с родным клубом.

Дмитрий Саморуков, воспитанник хоккейного ЦСКА, подписал с «армейцами» контракт на один сезон.

Ранее клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» выбрал его на драфте 2017-го года в третьем раунде под общим 84-м номером.

Впоследствии он отправился в «Гелф Сторм», команду одной из низших лиг североамериканского хоккея. В 2019-м году Саморуков стал чемпионом OHL, набрав в 24 матчах плей-офф 28 очков (10+18) при показателе полезности «+18».

Позже он провел 47 матчей в AHL за «Бейкерсфилд», в которых набрал 10 очков (2 гола + 8 передач).

источник: ХК ЦСКА
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