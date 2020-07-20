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20 июля 23:58

Макс Доми приехал в расположение «Монреаля»

Нападающий «Канадиенс» с диабетом первого типа пропустил первую неделю тренировочного лагеря.

- Наличие диабета первого типа вызывает некоторые беспокойства, но нельзя сказать, как на каждого человека будет влиять это заболевание, так что наличие у меня диабета на самом деле многого не меняет. Я буду вести себя так, как если бы у меня его не было. Так что я просто буду стараться оставаться в безопасности и заботиться о здоровье как можно лучше, - прокомментировал Доми свое возвращение в команду.

Ранее нападающий договорился с клубом взять паузу в 7-10 дней для принятия решения, хочет ли он принимать участие в возобновлении сезона.

Добавим, что «Монреаль» в квалификационной серии до трех побед сыграет с «Питтсбургом» на четвертом этапе возобновления сезона, который стартует 1 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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Макс Доми приехал в расположение «Монреаля»
Нападающий «Канадиенс» с диабетом первого типа пропустил первую неделю тренировочного лагеря.
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