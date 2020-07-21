«Авангард» отказался от участия в предсезонном турнире в Сочи

Напомним, ранее сегодня генеральный менеджер »Авангарда» Алексей Волков сообщил, что 20 представителей клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

⚡ Хоккейный клуб «Авангард» принял решение отказаться от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open: https://t.co/mb5DFXL3Pe pic.twitter.com/temdgmlpgy

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Авангард» принял решение отказаться от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open из-за вспышки коронавируса в команде.

В настоящее время «Авангард» готовится к следующему сезону в Балашихе. Сбор продлится до 2 августа.

Добавим, что по итогам прошлого сезона омичи заняли третье место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграли серию уфимскому клубу «Салават Юлаев» со счетом 2:4.