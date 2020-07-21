«Авангард» отказался от участия в предсезонном турнире в Сочи

«Авангард» принял решение отказаться от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open из-за вспышки коронавируса в команде.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
⚡ Хоккейный клуб «Авангард» принял решение отказаться от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open: https://t.co/mb5DFXL3Pe pic.twitter.com/temdgmlpgy— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 21, 2020
Напомним, ранее сегодня генеральный менеджер »Авангарда» Алексей Волков сообщил, что 20 представителей клуба сдали положительные тесты на коронавирус.