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21 июля 18:39
автор: Виктор Шарафудинов

У семерых игроков ЦСКА нашли коронавирус

Ранее вспышки инфекции обнаружили в «Спартаке» и «Авангарде».

Официальный сайт хоккейного клуба ЦСКА опубликовал заявление по поводу ситуации с коронавирусом в команде армейцев.

Вот, что сказано в сообщении:

«С момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус

Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба.

В ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды».

Ранее в «Спартаке» обнаружили шесть случаев заражения COVID-19 у хоккеистов, а в омском «Авангарде» положительные тесты на наличие опасной инфекции сдали 20 человек.

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября.

источник: ХК ЦСКА
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У семерых игроков ЦСКА нашли коронавирус
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