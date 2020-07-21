У семерых игроков ЦСКА нашли коронавирус

Официальный сайт хоккейного клуба ЦСКА опубликовал заявление по поводу ситуации с коронавирусом в команде армейцев.

Вот, что сказано в сообщении:

«С момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус

Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба.

В ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды».