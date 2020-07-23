Александр Алексеев: Я готов к вызову в НХЛ

Российский защитник Александр Алексеев поделился эмоциями от тренировок с основным составом «Вашингтона».

«Очень здорово тренироваться с «Вашингтоном». Я не волнуюсь, занимаюсь спокойно. Готов много работать и биться за место в составе. Моя цель — с каждым днем быть лучше и лучше, следовать всем инструкциям и указаниям тренерского штаба. Я готов к вызову в НХЛ и хочу доказывать, что это будет сделано не просто так», — цитирует Алексеева русская версия официального сайта НХЛ.

«Вашингтон» выбрал Алексеева на драфте 2018 года под общим 31-м номером. Минувший сезон защитник провел в АХЛ, в команде «Херши». В 58 матчах 20-летний игрок набрал 21 (3+18) очко.

Напомним, что за «Вашингтон» выступают россияне Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд.