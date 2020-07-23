ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 июля 10:01
автор: Юрий Нечаев

Александр Алексеев: Я готов к вызову в НХЛ

Команды НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.

Российский защитник Александр Алексеев поделился эмоциями от тренировок с основным составом «Вашингтона».

«Очень здорово тренироваться с «Вашингтоном». Я не волнуюсь, занимаюсь спокойно. Готов много работать и биться за место в составе. Моя цель — с каждым днем быть лучше и лучше, следовать всем инструкциям и указаниям тренерского штаба. Я готов к вызову в НХЛ и хочу доказывать, что это будет сделано не просто так», — цитирует Алексеева русская версия официального сайта НХЛ.

«Вашингтон» выбрал Алексеева на драфте 2018 года под общим 31-м номером. Минувший сезон защитник провел в АХЛ, в команде «Херши». В 58 матчах 20-летний игрок набрал 21 (3+18) очко.

Напомним, что за «Вашингтон» выступают россияне Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд.

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Рой Джонс готов вернуться на ринг ради боя с ТайсономВ результате стрельбы в Чикаго пострадали более десяти человекКамера Nikon Z5 пополнила модельный ряд беззеркальных камер NikonКокорин отреагировал на информацию о "Спартаке"Русская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаВнезапно умер: российский хоккеист упал прямо на улице
Александр Алексеев: Я готов к вызову в НХЛ
Команды НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.
23.07.2020 10:01
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Тодд Рирден: Алексеев становится лучше с каждым днем. У него есть шанс
Команды НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.
23.07.2020 08:16
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Хоккеисты «Каролины» признали Свечникова лучшим игроком сезона
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был признан партнерами по команде лучшим игроком сезона.
22.07.2020 19:57
Хоккей
«Спартак» принял решение завершить сбор в Новогорске
Руководство хоккейного клуба приняло решение завершить тренировочный сбор команды в Новогорске.
22.07.2020 19:34
Хоккей
Кросби вернулся на лед, но тренировался индивидуально
В среду нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби занимался на льду индивидуально.
22.07.2020 19:06
Хоккей
В «Торпедо» перешел бывший нападающий «Оттавы» и «Бостона» Шварц
Соглашение рассчитано на один сезон.
22.07.2020 18:50
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
КХЛ: Только резкое ухудшение эпидемиологической ситуации может оказать влияние на дату старта сезона
В КХЛ рассказали, при каких условиях начало нового сезона, запланированное на 2 сентября, может быть перенесено.
22.07.2020 18:30
Хоккей
Борис Михайлов: Гусев был очень скромный парень, никогда не выпячивался, мог прийти другу на помощь
Олимпийский чемпион 1976 года ушел из жизни в 73 года.
22.07.2020 14:50
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Авангард» продолжает тренировки несмотря на коронавирус
Вдобавок был опубликован график подготовки команды Боба Хартли к сезону-2020/21.
22.07.2020 14:19
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Умер олимпийский чемпион хоккеист Гусев
Умер олимпийский чемпион хоккеист Гусев
На 74-м году жизни умер экс-защитник ЦСКА и сборной СССР олимпийский чемпион 1976-го года Александр Гусев.
22.07.2020 13:58
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика