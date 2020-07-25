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25 июля 09:38
автор: Кирилл Трофименко

«Чикаго» включил пропустившего тренировочный лагерь Кроуфорда в состав на плей-офф

Вратарь Кори Кроуфорд включен в заявку команды на остаток сезона.

Голкипер Кори Кроуфорд сможет помочь «ястребам» в решающих матчах сезона НХЛ, несмотря даже на то, что не участвовал в добровольных тренировках в рамках второй фазы плана возобновления сезона.

«Блэкхокс» предстоит провести серию с «Эдмонтоном» до трех побед в рамках квалификации, напоминает The Athletic.

Вратарь не участвовал в тренировочном лагере команды с формулировкой «не готов играть». Кроуфорд в нынешнем сезоне провел 40 матчей, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,77. Отмечается, что в предыдущие сезоны он пропустил 80 матчей из-за последствий сотрясений мозга.

источник: The Athletic
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«Чикаго» включил пропустившего тренировочный лагерь Кроуфорда в состав на плей-офф
Вратарь Кори Кроуфорд включен в заявку команды на остаток сезона.
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