«Чикаго» включил пропустившего тренировочный лагерь Кроуфорда в состав на плей-офф

Голкипер Кори Кроуфорд сможет помочь «ястребам» в решающих матчах сезона НХЛ, несмотря даже на то, что не участвовал в добровольных тренировках в рамках второй фазы плана возобновления сезона.

«Блэкхокс» предстоит провести серию с «Эдмонтоном» до трех побед в рамках квалификации, напоминает The Athletic.

Вратарь не участвовал в тренировочном лагере команды с формулировкой «не готов играть». Кроуфорд в нынешнем сезоне провел 40 матчей, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,77. Отмечается, что в предыдущие сезоны он пропустил 80 матчей из-за последствий сотрясений мозга.