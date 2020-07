Самсонов выбыл до конца сезона из-за травмы

«Как сообщает «Кэпиталз», Самсонов получил травму. Он не поедет в Торонто и останется в Вашингтоне, чтобы продолжить лечение. Команда ожидает, что он будет здоров в следующем сезоне», - написал в своем твиттере журналист издания The Athletic Тарик Эль-Башир

Ранее сообщалось, что Самсонов вернулся из России в Вашингтон 2 июля, но еще не провел ни одной тренировки на сборах. В дебютном сезоне российский голкипер провел 26 матчей, одержав 16 побед.

Добавим, что первый официальный матч «Вашингтон» сыграет 3 августа против «Тампа-Бэй».

Samsonov has sustained an injury, per the #Caps. He will not travel to Toronto and will remain in Washington to continue treatment. The team expects him to be healthy for next season.