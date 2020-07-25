Здено Хара: Просто стараюсь не сдавать позиции, концентрируюсь на том, как буду играть

- Честно говоря, я просто стараюсь не сдавать позиции. Я концентрируюсь на том, как буду играть, и я готов ко всему. Посмотрим, что произойдет. Но в текущий момент все мои мысли о собственной игре, - цитирует Хару официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в марте словацкому защитнику исполнилось 43 года. После окончания сезона Хара станет неограниченно свободным агентом.

Добавим, что в круговом турнире для определения посева в плей-офф, который пройдет в Торонто, «Брюинз» сыграют с «Филадельфией» (2 августа), «Тампа-Бэй» (5 августа) и «Вашингтоном» (9 августа).