Брэд Маршан: Хара говорит, что будет играть до 70, так что, не думаю, что он собирается заканчивать

- Он по-прежнему делает больше остальных. Он все еще хочет побеждать больше, чем кто-либо... Когда заходит разговор про это, он всегда говорит, что будет играть до 70. Что, мне кажется, будет через два года. Так что - да, я не думаю, что он собирается заканчивать. Думаю, что он будет играть долго, он еще на многое способен, - цитирует Маршана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в марте словацкому защитнику исполнилось 43 года. После окончания сезона Хара станет неограниченно свободным агентом. В нынешнем сезоне он сыграл 68 матчей за «Бостон» и записал на свой счет 14(5+9) очков.

Добавим, что в круговом турнире для определения посева в плей-офф, который пройдет в Торонто, «Брюинз» сыграют с «Филадельфией» (2 августа), «Тампа-Бэй» (5 августа) и «Вашингтоном» (9 августа).