«Сент-Луис» обнародовал заявку на участие в Кубке Стэнли.

В список из 31 хоккеиста вошли трое россиян: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Клим Костин.

The 31-man roster that will try to bring home a second consecutive #StanleyCup has been determined! #stlblues 👇 https://t.co/Z1zoFtRIzX