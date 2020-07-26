Бакош тренируется со «Спартаком». Все легионеры красно-белых вернулись в Москву

Брэд Маршан: Хара говорит, что будет играть до 70, так что, не думаю, что он собирается заканчивать

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан не считает, что защитник «Брюинз» Здено Хара завершит карьеру в обозримом будущем.