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26 июля 12:11
автор: Виктор Шарафудинов

Бакош тренируется со «Спартаком». Все легионеры красно-белых вернулись в Москву

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября.

Пресс-служба ХК «Спартак» сообщила, что словацкий нападающий Мартин Бакош последним из легионеров вернулся в Москву.

После проведения необходимого тестирования Мартин провел первую тренировку в составе «Спартака».

Ранее к команде Олега Знарка присоединились другие иностранцы: чехи Робин Ганзл и Лукаш Радил, финн Йори Лехтеря и швед Эмиль Юсе.

источник: ХК «Спартак»
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Бакош тренируется со «Спартаком». Все легионеры красно-белых вернулись в Москву
Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября.
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