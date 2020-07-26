Бакош тренируется со «Спартаком». Все легионеры красно-белых вернулись в Москву

Пресс-служба ХК «Спартак» сообщила, что словацкий нападающий Мартин Бакош последним из легионеров вернулся в Москву.
После проведения необходимого тестирования Мартин провел первую тренировку в составе «Спартака».
Ранее к команде Олега Знарка присоединились другие иностранцы: чехи Робин Ганзл и Лукаш Радил, финн Йори Лехтеря и швед Эмиль Юсе.
Все в сборе! Мартин Бакош последним из легионеров добрался до Москвы. После проведения необходимого тестирования словацкий нападающий провёл первую тренировку в составе «Спартака». pic.twitter.com/dO0zicalmS— Spartak Moscow (@spartak_hc) July 26, 2020