Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков завершил карьеру в 38 лет

Российский хоккеист Сергей Коньков принял решение завершить карьеру игрока в 38 лет.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале сообщил журналист Игорь Золотарев.

Воспитанник московских «Крыльев Советов» выступал на профессиональном уровне с 1999 года. Также Коньков играл за ЦСКА, «Молот-Прикамье», «Локомотив», «Нефтехимик», московское «Динамо», «Сибирь», «Адмирал» и «Трактор».

Наивысших успехов Сергей добился с московском «Динамо», с которым дважды выиграл Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах.

Всего на счету Конькова 649 матчей в КХЛ и 243 набранных очка (119+124) при показателе полезности «+85».