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27 июля 11:46
автор: Юрий Нечаев

Пятеро россиян помогут «Рейнджерс» в борьбе за Кубок Стэнли

Сезон в НХЛ возобновляется 1 августа.

«Рейнджерс» объявили заявку на участие в Кубке Стэнли.

В число 30 хоккеистов вошли сразу пять представителей России, сообщает пресс-служба клуба.

Нью-Йоркцы рассчитывают на помощь вратарей Александра Георгиева и Игоря Шестеркина и нападающих Артемия Панарина, Павла Бучневича и Виталия Кравцова.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ, завершенного досрочно из-за коронавируса, «Рейнджерс» не попали в число первых четырех команд Восточной конференции (клуб из Нью-Йорка оказался десятым) и примут участие в квалификационном раунде плей-офф.

Первым соперником «Рейнджерс» станет «Каролина». Серия до трех побед стартует 1 августа.

источник: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
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