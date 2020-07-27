Пятеро россиян помогут «Рейнджерс» в борьбе за Кубок Стэнли

«Рейнджерс» объявили заявку на участие в Кубке Стэнли.

В число 30 хоккеистов вошли сразу пять представителей России, сообщает пресс-служба клуба.

Нью-Йоркцы рассчитывают на помощь вратарей Александра Георгиева и Игоря Шестеркина и нападающих Артемия Панарина, Павла Бучневича и Виталия Кравцова.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ, завершенного досрочно из-за коронавируса, «Рейнджерс» не попали в число первых четырех команд Восточной конференции (клуб из Нью-Йорка оказался десятым) и примут участие в квалификационном раунде плей-офф.

Первым соперником «Рейнджерс» станет «Каролина». Серия до трех побед стартует 1 августа.