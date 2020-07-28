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28 июля 09:05
автор: Владислав Корегин

Бобровский номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи»

«Флорида Пантерз» выдвинул российского вратаря Сергея Бобровского претендентом на «Кинг Клэнси Трофи».

«Флорида Пантерз» выдвинул российского вратаря Сергея Бобровского претендентом на «Кинг Клэнси Трофи».

Этот трофей вручается игроку, который лучше остальных проявил лидерские качества на льду и вне его, а также внес вклад в общественную жизнь. Финалисты будут известны в начале августа. В прошлом году обладателем приза стал форвард «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер.

31-летний россиянин выступает за «Флориду» только первый сезон, в котором он отыграл 50 матчей, 23 из которых завершились победами. При этом он имеет 90% отраженных бросков в среднем за матч.

«Пантерз» заняли десятое место в Восточной конференции, набрав 78 очков в 69 встречах. В квалификационном раунде Кубка Стэнли они сыграют против «Нью-Йорк Айлендерс». Первый матч серии пройдет 1 августа в Торонто.

источник: NHL (НХЛ)
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Бобровский номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи»
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