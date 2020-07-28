Бобровский номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи»

«Флорида Пантерз» выдвинул российского вратаря Сергея Бобровского претендентом на «Кинг Клэнси Трофи».

Этот трофей вручается игроку, который лучше остальных проявил лидерские качества на льду и вне его, а также внес вклад в общественную жизнь. Финалисты будут известны в начале августа. В прошлом году обладателем приза стал форвард «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер.

The @NHL has announced the 31 team nominees for the 2019-20 King Clancy Memorial Trophy. https://t.co/FupLpsuIgA pic.twitter.com/Z379V56Zaw — NHL Public Relations (@PR_NHL) July 27, 2020

31-летний россиянин выступает за «Флориду» только первый сезон, в котором он отыграл 50 матчей, 23 из которых завершились победами. При этом он имеет 90% отраженных бросков в среднем за матч.