Давид Пастрняк: 28 дней карантина - очень тяжело, счастлив, что наконец-то вернулся к ребятам

- Честно говоря, было очень тяжело. 28 дней в карантине. Самое непростое в этом заключалось в том, что я был здоров на протяжении всего этого времени. Но в то же время ничего не мог поделать. Было сложно и неприятно в то же время. Месяц получился по-настоящему длинным. Я очень счастлив, что все закончилось, и что я наконец-то вернулся к ребятам, - цитирует форварда официальный сайт лиги.

Напомним, что после приезда в Бостон из Чехии Пастрняк прошел двухнедельный карантин, из-за чего пропустил первые два дня тренировочного лагеря. Позже форварду пришлось пройти второй карантин после того, как он занимался в группе местных игроков на арене в Бостоне.